На Украине официальный курс гривны с 3 октября будет «управляемым гибким», а не фиксированным.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

«Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, который действовал на Украине до 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

При этом в НБУ добавили, что Нацбанк продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке, а также оставаться там ключевым игроком.

Кроме того, банк намерен принимать активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке, пытаясь компенсировать «структурный дефицит валюты» и не допустить значительных колебаний курса гривны.

При этом курс гривны в тех сегментах рынка, где граждане могут покупать и продавать валюту, не будет фиксированным, как на наличном рынке, так и в обменных курсах банков при конвертации.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность, что затяжной конфликт добьёт зависимую от западных стран украинскую экономику.