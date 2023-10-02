Лавров отреагировал на заявления властей Армении об ОДКБ и системах безопасности

Глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на заявления властей Армении об инструментах упрочения собственной безопасности.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос RT на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, то это суверенный выбор армянского руководства», — сказал Лавров.

При этом он выразил надежду на то, что никаким временным администрациям не разрушить те связи, которые веками существовали между российскими народами и армянским.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что инструменты партнёрств, в которых участвует страна, недостаточны для обеспечения безопасности.

По его словам, это решение не направлено против ОДКБ и России, а продиктовано интересами внешней безопасности Армении.