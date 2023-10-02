Лавров отреагировал на заявления властей Армении об ОДКБ и системах безопасности
Об этом он сказал, отвечая на вопрос RT на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, то это суверенный выбор армянского руководства», — сказал Лавров.
При этом он выразил надежду на то, что никаким временным администрациям не разрушить те связи, которые веками существовали между российскими народами и армянским.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что инструменты партнёрств, в которых участвует страна, недостаточны для обеспечения безопасности.
По его словам, это решение не направлено против ОДКБ и России, а продиктовано интересами внешней безопасности Армении.