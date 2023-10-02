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Зеленский заявил о недостаточности санкционного давления на Россию

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Владимир Зеленский заявил, что нынешнего санкционного давления на Россию недостаточно.
Зеленский заявил о недостаточности санкционного давления на Россию
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

«Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнёры», — приводит «СТРАНА.ua» его слова на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что число российских ударов дронами и ракетами по Украине выросло.

«Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств России.

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