Зеленский заявил о недостаточности санкционного давления на Россию

Владимир Зеленский заявил, что нынешнего санкционного давления на Россию недостаточно.

«Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнёры», — приводит «СТРАНА.ua» его слова на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что число российских ударов дронами и ракетами по Украине выросло.

«Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств России.