Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из Грозного в зону российской специальной военной операции на Украине отправилась новая группа добровольцев.

Об этом он написал в Telegram-канале.

«...добровольцы... направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Кадыров уточнил, что по прибытии в зону СВО добровольцы пополнят ряды спецназа «Ахмат».

Глава Чечни рассказал, что бойцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике формируется добровольческий батальон «Каспий» для участия в спецоперации.