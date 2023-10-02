Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram-канале.
«...добровольцы... направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Кадыров уточнил, что по прибытии в зону СВО добровольцы пополнят ряды спецназа «Ахмат».
Глава Чечни рассказал, что бойцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике формируется добровольческий батальон «Каспий» для участия в спецоперации.