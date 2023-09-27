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Глава Дагестана сообщил о формировании добровольческого батальона «Каспий»

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Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике формируется добровольческий батальон «Каспий» для участия в специальной военной операции на Украине.
Глава Дагестана сообщил о формировании добровольческого батальона «Каспий»

Об этом Меликов сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«В настоящее время по инициативе ряда общественных объединений в нашей республике ведётся формирование добровольческого батальона «Каспий», — рассказал он.

Глава республики отметил, что добровольческие батальоны и дружины формируются практически в каждом российском регионе.

Меликов выразил уверенность, что бойцы «Каспия» продемонстрируют настоящий патриотизм и самоотверженное служение стране.

Ранее российский лидер Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что важно предоставить равные права всем участникам специальной военной операции: добровольцам, мобилизованным, контрактникам, военным, правоохранителям.

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