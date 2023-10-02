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В МИД Казахстана рассказали о стоп-листе критиковавших страну иностранцев

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Казахстан ведёт список иностранных граждан, которые негативно отзывались о стране, данным лицам закрывается въезд в страну, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
В МИД Казахстана рассказали о стоп-листе критиковавших страну иностранцев
  • РИА Новости

«Такой список мы ведём, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», — приводит РИА Новости слова Смадиярова на брифинге.

Он отметил, что похожие списки ведёт любое государство.

Ранее в Казахстане отменили концерты шоумена Максима Галкина* из-за ремонта на площадках для выступления. В концертных залах Алма-Аты и Астаны выявили проблемы со сценой и водопроводными коммуникациями.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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