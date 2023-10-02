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Сальдо: ВСУ специально обстреливают жилые дома Херсона, чтобы обвинить Россию

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военнослужащие целенаправленно наносят удары по жилым кварталам подконтрольного Киеву Херсона, чтобы переложить ответственность на российскую армию.
Сальдо: ВСУ специально обстреливают жилые дома Херсона, чтобы обвинить Россию
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, прошедшей ночью формирования киевского режима обстреляли район автовокзала. При этом, по словам очевидцев, обстрел вёлся не издалека.

«С утра так же обстреливали микрорайон ХБК миномётами с территории турбазы «Лилея», — добавил глава региона.

Сальдо отметил, что бойцы ВС России подтвердили, что ВСУ ударяют по Херсону. Например, 29 сентября украинские войска намеренно разрушили парковое кафе «Золотой ключик» и засняли разрушения. После этого киевская пропаганда начала кампанию в стиле «разрушили мирный объект». Однако ещё 24 сентября солдаты ВСУ свернули свои позиции в Приднепровском парке после разгрома, поэтому российские войска не могли стрелять по этому месту, заключил Сальдо.

Ранее губернатор выразил уверенность, что Вооружённым силам России в ходе проведения специальной военной операции стоит освободить город Измаил в Одесской области.

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