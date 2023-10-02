Сальдо: ВСУ специально обстреливают жилые дома Херсона, чтобы обвинить Россию

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военнослужащие целенаправленно наносят удары по жилым кварталам подконтрольного Киеву Херсона, чтобы переложить ответственность на российскую армию.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, прошедшей ночью формирования киевского режима обстреляли район автовокзала. При этом, по словам очевидцев, обстрел вёлся не издалека.

«С утра так же обстреливали микрорайон ХБК миномётами с территории турбазы «Лилея», — добавил глава региона.

Сальдо отметил, что бойцы ВС России подтвердили, что ВСУ ударяют по Херсону. Например, 29 сентября украинские войска намеренно разрушили парковое кафе «Золотой ключик» и засняли разрушения. После этого киевская пропаганда начала кампанию в стиле «разрушили мирный объект». Однако ещё 24 сентября солдаты ВСУ свернули свои позиции в Приднепровском парке после разгрома, поэтому российские войска не могли стрелять по этому месту, заключил Сальдо.

Ранее губернатор выразил уверенность, что Вооружённым силам России в ходе проведения специальной военной операции стоит освободить город Измаил в Одесской области.