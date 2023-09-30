Узнать больше

Глава Херсонской области Сальдо предложил дойти до Измаила в рамках спецоперации

Короткая ссылка
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Вооружённым силам России в ходе проведения специальной военной операции стоит освободить город Измаил в Одесской области.
Глава Херсонской области Сальдо предложил дойти до Измаила в рамках спецоперации
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Таврия».

Как отметил Сальдо, ВС России освободят Херсон и вернутся на правый берег Днепра.

«Наша задача состоит даже дальше: пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Россию», — подчеркнул он.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT заявил, что меньшее, чем может закончиться конфликт на Украине, — это взятие Россией под контроль территорий от Харькова до Одессы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить