Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Вооружённым силам России в ходе проведения специальной военной операции стоит освободить город Измаил в Одесской области.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Таврия».

Как отметил Сальдо, ВС России освободят Херсон и вернутся на правый берег Днепра.

«Наша задача состоит даже дальше: пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Россию», — подчеркнул он.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT заявил, что меньшее, чем может закончиться конфликт на Украине, — это взятие Россией под контроль территорий от Харькова до Одессы.