Глава Херсонской области Сальдо предложил дойти до Измаила в рамках спецоперации
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Таврия».
Как отметил Сальдо, ВС России освободят Херсон и вернутся на правый берег Днепра.
«Наша задача состоит даже дальше: пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Россию», — подчеркнул он.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT заявил, что меньшее, чем может закончиться конфликт на Украине, — это взятие Россией под контроль территорий от Харькова до Одессы.