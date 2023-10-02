Российские силы ПВО и стрелки за сутки уничтожили 45 БПЛА
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Уничтожены 45 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Пески, Бетманово Донецкой Народной Республики, Вербовое, Червоногорка, Пшеничное Запорожской области и Токаревка Харьковской области», — отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что российские войска поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области.