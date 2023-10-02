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Вице-спикер парламента Молдавии обвинил Санду в превышении полномочий

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Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча заявил, что президент республики Майя Санду превышает свои полномочия, когда пытается навязать идею отказа от нейтрального статуса страны.
Вице-спикер парламента Молдавии обвинил Санду в превышении полномочий
  • AFP
  • © Elena COVALENCO

«В последнее время Санду позволила себе неоднократно атаковать нейтральный статус республики. Мы считаем, что своими заявлениями, что «нейтральный статус республики не является догмой», а «граждане не понимают, что значит нейтралитет», Санду превышает свои полномочия, нарушив законодательные нормы», — сказал он на брифинге, его цитирует ТАСС.

Закреплённый в конституции нейтральный статус страны поддерживает абсолютное большинство граждан Молдавии, отметил Батрынча.

«Мы призываем Майю Санду оставшийся год мандата соблюдать конституцию и не высказывать на международной арене позицию, которая противоречит не только законам страны, но и позиции большинства наших граждан», — сказал он.

Ранее МИД России заявил, что сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом чревато потерей Кишинёвом суверенитета.

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