Вице-спикер парламента Молдавии обвинил Санду в превышении полномочий

Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча заявил, что президент республики Майя Санду превышает свои полномочия, когда пытается навязать идею отказа от нейтрального статуса страны.

«В последнее время Санду позволила себе неоднократно атаковать нейтральный статус республики. Мы считаем, что своими заявлениями, что «нейтральный статус республики не является догмой», а «граждане не понимают, что значит нейтралитет», Санду превышает свои полномочия, нарушив законодательные нормы», — сказал он на брифинге, его цитирует ТАСС.

Закреплённый в конституции нейтральный статус страны поддерживает абсолютное большинство граждан Молдавии, отметил Батрынча.

«Мы призываем Майю Санду оставшийся год мандата соблюдать конституцию и не высказывать на международной арене позицию, которая противоречит не только законам страны, но и позиции большинства наших граждан», — сказал он.

Ранее МИД России заявил, что сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом чревато потерей Кишинёвом суверенитета.