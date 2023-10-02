Экс-разведчик Риттер: Россия фактически полностью разгромила ВСУ
- РИА Новости
«России не нужно давить педаль в пол... Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране. Это продлит конфликт, но результат будет достигнут», — сказал он.
По его словам, ВСУ уже полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя.
Ранее Риттер отметил, что решение предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу войны в Германии.