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Экс-разведчик Риттер: Россия фактически полностью разгромила ВСУ

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью блогеру Сайрусу Янссену, что российская армия практически полностью уничтожила ВСУ.
Экс-разведчик Риттер: Россия фактически полностью разгромила ВСУ
  • РИА Новости

«России не нужно давить педаль в пол... Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране. Это продлит конфликт, но результат будет достигнут», — сказал он.

По его словам, ВСУ уже полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя.

Ранее Риттер отметил, что решение предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу войны в Германии.

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