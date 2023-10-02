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Пушилин: военным ВСУ приказали держать круговую оборону у Купянска и Боровой

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинским военным приказали держать круговую оборону у Купянска и Боровой.
Пушилин: военным ВСУ приказали держать круговую оборону у Купянска и Боровой
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

Он отметил, что в северной части от линии фронта пока что отмечается фокусирование внимания ВСУ именно на укреплении обороны.

«Перехват был сигналов, что они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населённых пунктов Купянск, а также Боровая», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Вместе с этим глава ДНР отметил, что не исключает каких-то активных наступательных действий украинских военных.

Ранее Пушилин допустил, что украинская армия может развернуть новое контрнаступление в октябре, поскольку сейчас фиксируется скопление сил противника.

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