Пушилин: ВСУ могут провести новое контрнаступление в октябре

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил того, что украинская армия может развернуть новое контрнаступление в октябре, поскольку сейчас фиксируется скопление сил противника.

В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что украинские войска скопили резервы на Ореховском и Угледарском направлениях. По его словам, ВСУ формируют силы на определённом удалении от линии боевого соприкосновения.

«Судя по всему, противник готовится до наступления распутицы провести ещё какие-то активные действия. Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем возможности нового наступления», — приводит ТАСС слова Пушилина.

Ранее глава заявил о скоплении штурмовых групп ВСУ в районе Работина.