Узнать больше

В Киеве призвали МВФ профинансировать дефицит бюджета Украины

Короткая ссылка
Премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил с делегацией МВФ меры, которые необходимы для реализации кредитной программы на $15,6 млрд, и заявил о потребностях страны в финансах для покрытия дефицита бюджета.
В Киеве призвали МВФ профинансировать дефицит бюджета Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Omer Messinger

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о потребностях на восстановление», — отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что рассказал миссии МВФ о работе в области привлечения инвестиций, а также о программах поддержки бизнеса и государственно-частном партнёрстве.

Ранее в Раде заявили об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить