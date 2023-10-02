В Киеве призвали МВФ профинансировать дефицит бюджета Украины
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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о потребностях на восстановление», — отметил премьер.
Шмыгаль добавил, что рассказал миссии МВФ о работе в области привлечения инвестиций, а также о программах поддержки бизнеса и государственно-частном партнёрстве.
Ранее в Раде заявили об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США.