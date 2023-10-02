В Киеве призвали МВФ профинансировать дефицит бюджета Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил с делегацией МВФ меры, которые необходимы для реализации кредитной программы на $15,6 млрд, и заявил о потребностях страны в финансах для покрытия дефицита бюджета.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о потребностях на восстановление», — отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что рассказал миссии МВФ о работе в области привлечения инвестиций, а также о программах поддержки бизнеса и государственно-частном партнёрстве.

Ранее в Раде заявили об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США.