Российские бойцы рассказали RT о работе ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО

Российские бойцы рассказали военному корреспонденту RT Arabic Хассану Нассру о работе зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» в зоне СВО.

Отмечается, боец с позывным Стаф рассказал, что возможности «Тор-М2» уникальны: они позволяют контролировать различные цели противника и работать незамеченными на линии соприкосновения.

«Я считаю эту машину самой универсальной из тех, что стоит на вооружении Российской Федерации, потому что она совмещает в себе сразу несколько систем, что позволяет ей работать автономно. В данном случае она выполняет все задания сама: сама находит, сама сопровождает, сама поражает, что даёт ей большую гибкость», — отметил он.

По его словам, данная боевая техника идеально подходит для осуществления засадных действий.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев рассказал о высокой эффективности гаубицы «Гиацинт-Б» против вражеской техники и живой силы в зоне СВО.