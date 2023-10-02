Экс-советник Кучмы Соскин: Киев ждёт крах через 45 дней из-за отсутствия денег

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что принятие закона о временном финансировании работы правительства США, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Киеву, приведёт к краху Украины через 45 дней.

Об этом информирует РИА Новости.

«У Украины осталось 45 дней. Пока ещё есть остатки денег, но их совсем мало», — сказал Соскин.

По его словам, данное решение продиктовано ориентацией Вашингтона в первую очередь на свои собственные интересы.

Ранее в издании «СТРАНА.ua» заявили, что в США истёк срок действия ленд-лиза для Украины.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден ждёт от конгресса и, в частности, от спикера палаты представителей Кевина Маккарти отдельного законопроекта по военной помощи Украине.