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«СТРАНА.ua»: в США истёк срок действия ленд-лиза для Украины

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В США с 1 октября закончился ленд-лиз для Украины, пишет «СТРАНА.ua». Закон, который американский президент Джо Байден подписал в 2022 году 9 мая, был рассчитан до конца 2023 финансового года, а он истёк 30 сентября.
«СТРАНА.ua»: в США истёк срок действия ленд-лиза для Украины
  • © U.S. Air Force / Roland Balik

Издание напоминает, что в Киеве этот закон называли «историческим шагом»: предполагалось, что он будет работать аналогично ленд-лизу времён Второй мировой войны.

Как уточняют журналисты, закон давал Байдену право передавать Украине и другим странам оружие без традиционных для этого юридических и коммерческих процедур.

Джо Байден ранее утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.

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