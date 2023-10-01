«СТРАНА.ua»: в США истёк срок действия ленд-лиза для Украины
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Издание напоминает, что в Киеве этот закон называли «историческим шагом»: предполагалось, что он будет работать аналогично ленд-лизу времён Второй мировой войны.
Как уточняют журналисты, закон давал Байдену право передавать Украине и другим странам оружие без традиционных для этого юридических и коммерческих процедур.
Джо Байден ранее утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.