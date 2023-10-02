Корреспондент RT: в Мелитополе полным ходом работает завод по выпуску гидравлики

Завод по производству запчастей для тяжёлого оборудования в Мелитополе продолжает выпускать продукцию, несмотря на обстрелы со стороны Украины, рассказал корреспондент RT Сами Абу Деяб.

Вот уже более 50 лет завод является крупным производителем гидравлики на рынке России и СНГ.

«Цикл производства и индустрии идёт полным ходом и стремится к дальнейшему развитию», — отметил он.

Завод вместе с этим продолжает создавать новые рабочие места.

Светлана Агафонова, глава Фонда поддержки и развития промышленного комплекса, отметила, что данное предприятие — уникальное.

«Мы сумели выжить в это политическое и экономическое время, полностью переформатироваться, встроиться в мировой рынок, сохранив конкурентоспособность», — отметила она.

На предприятии производят в том числе гидроцилиндры и гидрораспределители, отметил Андрей Скалинка, финансовый директор промышленного комплекса.

Подробнее — в сюжете Деяба.