Корреспондент RT: в Мелитополе полным ходом работает завод по выпуску гидравлики
Вот уже более 50 лет завод является крупным производителем гидравлики на рынке России и СНГ.
«Цикл производства и индустрии идёт полным ходом и стремится к дальнейшему развитию», — отметил он.
Завод вместе с этим продолжает создавать новые рабочие места.
Светлана Агафонова, глава Фонда поддержки и развития промышленного комплекса, отметила, что данное предприятие — уникальное.
«Мы сумели выжить в это политическое и экономическое время, полностью переформатироваться, встроиться в мировой рынок, сохранив конкурентоспособность», — отметила она.
На предприятии производят в том числе гидроцилиндры и гидрораспределители, отметил Андрей Скалинка, финансовый директор промышленного комплекса.
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