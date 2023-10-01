Военкор RT: в ДНР называют воссоединение с Россией исторической справедливостью

Жители ДНР верят в скорую победу и называют воссоединение с Россией исторической справедливостью, несмотря на постоянные атаки ВСУ, отмечает военкор RT Хассан Насср.

В своём сюжете он рассказал, как изменилась жизнь в регионе спустя год после включения в состав России.

«Россия приняла активное участие в нашей жизни, в судьбе наших детей, студентов, предоставила большие возможности учиться и жить свободной студенческой мирной жизнью. Я благодарна», — сказала собеседница корреспондента.

Другая жительница ДНР отметила, что население региона — со своим единым народом.

«Мы давно этого хотели», — отметила женщина.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.