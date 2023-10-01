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Американский журналист Никсон: наступление ВС России обернётся падением Украины

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Наступательная операция российской армии после окончательного разгрома подразделений ВСУ обернётся падением Украины.

Об этом рассказал американский журналист Гарланд Никсон в своём блоге на YouTube-канале.

«Я верю, что русские играют вдолгую», — считает он.

Журналист отметил, что Москва выбрала стратегию, которая способна измотать Украину настолько, что в конечном итоге это приведёт к падению украинского государства.

По мнению Никсона, на сегодняшний день конфликт выглядит как спарринг между боксёрами, а когда у Зеленского кончатся силы, то его «собьют с ног».

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что киевский режим падёт из-за военного давления России.

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