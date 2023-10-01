Посвящённую борщу монету ввели в обращение на Украине
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Об этом сообщило украинское издание «Вести».
На монете изображена женщина на фоне печи во время приготовления борща, а с другой стороны в центре находится тарелка с красным борщом.
Сообщается, что выпущенная монета продолжает серию «Украинское наследие».
Ранее Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.