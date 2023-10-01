Посвящённую борщу монету ввели в обращение на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) представил новую монету, которая посвящена борщу, с 1 октября она находится в обращении.

Об этом сообщило украинское издание «Вести».

На монете изображена женщина на фоне печи во время приготовления борща, а с другой стороны в центре находится тарелка с красным борщом.

Сообщается, что выпущенная монета продолжает серию «Украинское наследие».

Ранее Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.