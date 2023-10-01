Армения предоставила жильё более чем 47 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, по состоянию на 15:00 мск в Армению въехали 100 490 вынужденных переселенцев из Карабаха, население которого до недавнего времени составляло около 120 тыс. человек.
При этом часть из них отказываются от жилья, которое предлагают власти, и обустраиваются в Ереване самостоятельно, добавила Багдасарян.
30 сентября сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха переехали уже 100 417 вынужденных переселенцев.