Армения предоставила жильё более чем 47 тысячам переселенцев из Нагорного Карабаха

Власти Армении предоставили жильё более чем 47 тысячам вынужденных переселенцев из непризнанной Нагорно-Карабахской республики, что составляет около 47% всех беженцев, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, по состоянию на 15:00 мск в Армению въехали 100 490 вынужденных переселенцев из Карабаха, население которого до недавнего времени составляло около 120 тыс. человек.

При этом часть из них отказываются от жилья, которое предлагают власти, и обустраиваются в Ереване самостоятельно, добавила Багдасарян.

30 сентября сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха переехали уже 100 417 вынужденных переселенцев.