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Экс-агент ЦРУ Макговерн: российские гиперзвуковые ракеты невозможно сбить

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Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру заявил о невозможности сбития российских гиперзвуковых ракет.
Экс-агент ЦРУ Макговерн: российские гиперзвуковые ракеты невозможно сбить
  • РИА Новости

Как он отметил во время беседы, многие из новых российских ракет развивают скорость до 7, 8, 9 махов. 

«Против них нет защиты, и даже Джо Байден признал, что нет оборонительных средств против некоторых ракет, которые были выпущены Россией по различным ключевым точкам на Украине», — указал эксперт.

Макговерн подчеркнул, что американской стороне лучше всего прекратить недооценивать Россию, а также её военные возможности, так как это может плохо кончиться для США.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что Соединённые Штаты прекратили поставки Patriot украинской стороне после того, как в мае российской ракетой «Кинжал» была уничтожена одна из батарей в Киеве.

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