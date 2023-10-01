Экс-агент ЦРУ Макговерн: российские гиперзвуковые ракеты невозможно сбить

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру заявил о невозможности сбития российских гиперзвуковых ракет.

Как он отметил во время беседы, многие из новых российских ракет развивают скорость до 7, 8, 9 махов.

«Против них нет защиты, и даже Джо Байден признал, что нет оборонительных средств против некоторых ракет, которые были выпущены Россией по различным ключевым точкам на Украине», — указал эксперт.

Макговерн подчеркнул, что американской стороне лучше всего прекратить недооценивать Россию, а также её военные возможности, так как это может плохо кончиться для США.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что Соединённые Штаты прекратили поставки Patriot украинской стороне после того, как в мае российской ракетой «Кинжал» была уничтожена одна из батарей в Киеве.