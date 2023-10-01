Экс-агент ЦРУ Макговерн: российские гиперзвуковые ракеты невозможно сбить
- РИА Новости
Как он отметил во время беседы, многие из новых российских ракет развивают скорость до 7, 8, 9 махов.
«Против них нет защиты, и даже Джо Байден признал, что нет оборонительных средств против некоторых ракет, которые были выпущены Россией по различным ключевым точкам на Украине», — указал эксперт.
Макговерн подчеркнул, что американской стороне лучше всего прекратить недооценивать Россию, а также её военные возможности, так как это может плохо кончиться для США.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что Соединённые Штаты прекратили поставки Patriot украинской стороне после того, как в мае российской ракетой «Кинжал» была уничтожена одна из батарей в Киеве.