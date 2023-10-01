Делегация МВФ прибыла на Украину

Делегация Международного валютного фонда прибыла на Украину.

Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.

«Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования, которую реализует Украина при поддержке МВФ», — сказал он.

В случае успешных переговоров Украина рассчитывает получить третий транш кредита МВФ в размере около $900 млн до конца года.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих выделять Киеву деньги всё меньше.