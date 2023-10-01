Делегация МВФ прибыла на Украину
- AP
Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.
«Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования, которую реализует Украина при поддержке МВФ», — сказал он.
В случае успешных переговоров Украина рассчитывает получить третий транш кредита МВФ в размере около $900 млн до конца года.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих выделять Киеву деньги всё меньше.