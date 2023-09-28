Узнать больше

Министр финансов Украины: желающих выделять Киеву деньги всё меньше

Короткая ссылка
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что желающих выделять Киеву деньги всё меньше.
Министр финансов Украины: желающих выделять Киеву деньги всё меньше
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона. 

«Желающих выделять деньги всё меньше и меньше», — заявил Марченко.

При этом министр не считает, что у Украины теперь не будет денег и власти перестанут работать.

По его словам, в этом году украинские власти «гарантированно обеспечивают около $42 млрд для финансирования дефицита бюджета».

Он выразил надежду, что будет сделано всё возможное, чтобы «это гарантированно было и в 2024 году». 

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти в нынешнем году направят на военные расходы $54,1 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить