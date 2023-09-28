Министр финансов Украины: желающих выделять Киеву деньги всё меньше
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Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.
«Желающих выделять деньги всё меньше и меньше», — заявил Марченко.
При этом министр не считает, что у Украины теперь не будет денег и власти перестанут работать.
По его словам, в этом году украинские власти «гарантированно обеспечивают около $42 млрд для финансирования дефицита бюджета».
Он выразил надежду, что будет сделано всё возможное, чтобы «это гарантированно было и в 2024 году».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти в нынешнем году направят на военные расходы $54,1 млрд.