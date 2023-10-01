Минобороны России опубликовало видео награждения бойцов в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало видео награждения российских военных в зоне СВО.

Медали «За храбрость» вручили на передовой российским бойцам Западного военного округа, отличившимся в ходе СВО.

«Только за последние десять дней наша гвардейская 1-я танковая армия уничтожила три Leopard 2», — заявил при вручении наград генерал-лейтенант Владимир Луговой.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли более двух взводов пехоты.