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Минобороны России опубликовало видео награждения бойцов в зоне СВО

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Министерство обороны России опубликовало видео награждения российских военных в зоне СВО.
Минобороны России опубликовало видео награждения бойцов в зоне СВО
  • РИА Новости

Медали «За храбрость» вручили на передовой российским бойцам Западного военного округа, отличившимся в ходе СВО.

«Только за последние десять дней наша гвардейская 1-я танковая армия уничтожила три Leopard 2», — заявил при вручении наград генерал-лейтенант Владимир Луговой.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли более двух взводов пехоты.

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