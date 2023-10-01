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СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

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ВС Украины выпустили 16 снарядов калибра 152 и 155 мм по Донецку и Горловке.
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:30 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район). Выпущено четыре снаряда калибра 152 мм... населённый пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы). Выпущено три снаряда калибра 155 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

После этого ВСУ выпустили ещё 12 снарядов.

30 сентября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница получила ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.

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