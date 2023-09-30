Мэр Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ Горловки

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница получила ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Ранена мирная горловчанка», — говорится в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле района под Горловкой в ДНР.