Мэр Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ Горловки
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница получила ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Ранена мирная горловчанка», — говорится в сообщении.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле района под Горловкой в ДНР.
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