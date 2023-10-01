Узнать больше

ВС России поразили группу украинских штурмовиков в лесополосе под Авдеевкой

Короткая ссылка
Российские военнослужащие поразили группу штурмовиков ВСУ в лесополосе под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что удар по украинским военным нанесли бойцы 1-й славянской бригады.

Как указали российские бойцы, военные ВСУ попытались продвинуться по одной из лесополос под Авдеевкой, однако оператор БПЛА оперативно определил место передвижения противника.

Координаты места расположения были переданы артиллерии бригады, после чего были нанесены удары по противнику.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли более двух взводов пехоты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить