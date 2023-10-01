ВС России поразили группу украинских штурмовиков в лесополосе под Авдеевкой

Российские военнослужащие поразили группу штурмовиков ВСУ в лесополосе под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что удар по украинским военным нанесли бойцы 1-й славянской бригады.

Как указали российские бойцы, военные ВСУ попытались продвинуться по одной из лесополос под Авдеевкой, однако оператор БПЛА оперативно определил место передвижения противника.

Координаты места расположения были переданы артиллерии бригады, после чего были нанесены удары по противнику.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли более двух взводов пехоты.