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Spiegel: контрнаступление Киева подходит к концу

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Контрнаступление украинской армии приближается к стадии замедления, сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на военного эксперта Франца Штефана Гади.

По его мнению, в ближайшее время украинские военные будут снижать активность в рамках проведения операции, то есть они снизят нанесение артиллерийских выстрелов и снизят темп наступления.

«Контрнаступление приближается к кульминационному пункту, после которого ВСУ не смогут эффективно атаковать», — добавил Гади.

Он подчеркнул, что ВСУ так и не удалось достичь тактического прорыва, а для того, чтобы Киев проводил успешные атаки, — нужно мобилизовать все свои резервы, которые истощены после продолжающихся месяцами боёв.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никто из западных стран не может чётко дать ответ на вопрос, что такое «победа Украины».

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