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«СТРАНА.ua»: в первые дни СВО было уничтожено 90% ПВО Харьковской области

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Около 90% противовоздушной обороны в Харьковской области было уничтожено за первые дни проведения российской спецоперации.
«СТРАНА.ua»: в первые дни СВО было уничтожено 90% ПВО Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

«90% ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни (российской спецоперации на Украине. — RT)», — заявил Мельник.

По его словам, российские военные знали местонахождение и схемы всех командных пунктов, которые были построены ещё в советское время. Мельник отметил, что первые удары были нанесены именно по этим местам.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

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