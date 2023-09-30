«СТРАНА.ua»: в первые дни СВО было уничтожено 90% ПВО Харьковской области
- РИА Новости
Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.
«90% ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни (российской спецоперации на Украине. — RT)», — заявил Мельник.
По его словам, российские военные знали местонахождение и схемы всех командных пунктов, которые были построены ещё в советское время. Мельник отметил, что первые удары были нанесены именно по этим местам.
Ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.