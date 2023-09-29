Ермак заявил, что Украина намерена начать производить собственные системы ПВО

Украина желает организовать производство собственных систем противовоздушной обороны, заявил глава офиса президента Андрей Ермак.

«Есть очень фундаментальное решение, которое начнём реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО», — сказал он на брифинге, его слова приводит «СТРАНА.ua».

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок.