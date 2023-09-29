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Ермак заявил, что Украина намерена начать производить собственные системы ПВО

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Украина желает организовать производство собственных систем противовоздушной обороны, заявил глава офиса президента Андрей Ермак.
Ермак заявил, что Украина намерена начать производить собственные системы ПВО
  • РИА Новости

«Есть очень фундаментальное решение, которое начнём реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО», — сказал он на брифинге, его слова приводит «СТРАНА.ua».

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка сделок.

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