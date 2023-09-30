Экс-разведчик США Риттер: Россия способна присоединить ещё пять областей Украины
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«Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмёт ещё пять регионов. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы», — сказал он в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
Риттер отметил, что освобождение этих регионов будет проводиться параллельно с уничтожением сил украинских войск. Также, по его мнению, Украину ждёт разделение в стиле «плана Моргентау» и свержение администрации Владимира Зеленского.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Украина может капитулировать или прекратить своё существование.