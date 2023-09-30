Экс-разведчик США Риттер: Россия способна присоединить ещё пять областей Украины

Российская армия может освободить от киевского режима ещё пять областей на Украине. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмёт ещё пять регионов. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы», — сказал он в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

Риттер отметил, что освобождение этих регионов будет проводиться параллельно с уничтожением сил украинских войск. Также, по его мнению, Украину ждёт разделение в стиле «плана Моргентау» и свержение администрации Владимира Зеленского.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Украина может капитулировать или прекратить своё существование.