Узнать больше

Экс-разведчик США Риттер: Россия способна присоединить ещё пять областей Украины

Короткая ссылка
Российская армия может освободить от киевского режима ещё пять областей на Украине. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: Россия способна присоединить ещё пять областей Украины
  • Gettyimages.ru

«Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмёт ещё пять регионов. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы», — сказал он в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

Риттер отметил, что освобождение этих регионов будет проводиться параллельно с уничтожением сил украинских войск. Также, по его мнению, Украину ждёт разделение в стиле «плана Моргентау» и свержение администрации Владимира Зеленского.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Украина может капитулировать или прекратить своё существование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить