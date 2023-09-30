Пленный ВСУ рассказал, что немецкие БМП Marder часто ломаются
- РИА Новости
Об этом военный сказал в беседе с РИА Новости.
По словам пленного, БМП Marder не предназначены для использования автоматов Калашникова.
«Везде всё торчит. Электроника, всё напичкано… Насколько я видел, постоянно ломаются (Marder. — RT). Там такого напичкано…» — поделился он.
Он добавил, что украинским военным сложно разобраться с работой подобной военной техники.
Ранее стало известно, что Берлин передал Киеву ещё 20 БМП Marder с боеприпасами.