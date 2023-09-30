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Пленный ВСУ рассказал, что немецкие БМП Marder часто ломаются

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Пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины рассказал, что бронированные машины пехоты Marder немецкого производства часто ломаются и не предназначены для используемого украинской армией вооружения.
Пленный ВСУ рассказал, что немецкие БМП Marder часто ломаются
  • РИА Новости

Об этом военный сказал в беседе с РИА Новости.

По словам пленного, БМП Marder не предназначены для использования автоматов Калашникова.

«Везде всё торчит. Электроника, всё напичкано… Насколько я видел, постоянно ломаются (Marder. — RT). Там такого напичкано…» — поделился он.

Он добавил, что украинским военным сложно разобраться с работой подобной военной техники.

Ранее стало известно, что Берлин передал Киеву ещё 20 БМП Marder с боеприпасами.

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