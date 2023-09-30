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РИА Новости: пленный боец ВСУ рассказал о десятках дезертиров

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Попавший в плен украинский военный рассказал о десятках дезертиров в ВСУ из-за ситуации на фронте и лжи командиров.
РИА Новости: пленный боец ВСУ рассказал о десятках дезертиров
  • AP

По его словам, решение дезертировать принимают те, кто побывал в бою и видел реальную картину происходящего.

«Ничего не рассказывали. Пили водку несколько дней, потом разворачивались, собирали вещи и уходили в самоволку. Достаточно таких было. Больше десяти точно», — цитирует РИА Новости пленного.

Он отметил, что одной из причин дезертирства, вероятно, является ложь командиров.

Ранее Le Figaro писала, что немало украинцев, вначале конфликта отправившихся на фронт добровольцами, дезертировали, столкнувшись с военными реалиями.

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