РИА Новости: пленный боец ВСУ рассказал о десятках дезертиров
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По его словам, решение дезертировать принимают те, кто побывал в бою и видел реальную картину происходящего.
«Ничего не рассказывали. Пили водку несколько дней, потом разворачивались, собирали вещи и уходили в самоволку. Достаточно таких было. Больше десяти точно», — цитирует РИА Новости пленного.
Он отметил, что одной из причин дезертирства, вероятно, является ложь командиров.
Ранее Le Figaro писала, что немало украинцев, вначале конфликта отправившихся на фронт добровольцами, дезертировали, столкнувшись с военными реалиями.