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Советник Пушилина высказался о сообщениях СМИ по поводу дезертирства в ВСУ

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин прокомментировал публикацию издания Le Figaro, в которой говорится о дезертирстве украинцев из ВСУ и пытающихся уклониться от военной службы с помощью побега в другие страны.
Советник Пушилина высказался о сообщениях СМИ по поводу дезертирства в ВСУ
  • РИА Новости

«Издание Le Figaro сетует о том, что тысячи украинцев стали дезертирами и о том, что моральный дух украинской нации пал и что украинцы не хотят воевать и правдами и неправдами пытаются покинуть страну, за любые деньги выехать, либо сказаться больными, либо другим способом уклониться от защиты интересов своей родины. Ну что ж, можно сказать, что украинцы правы», — сказал он РИА Новости.

Он отметил, что срок жизни обычного украинского обывателя, попавшего на фронт— «это часы». Связано это с тем, что украинцев не особенно активно обучают и оснащают для ведения боевых действий.

Также он подчеркнул, что украинцам на фронте «защищать особо нечего и некого».

«Защищать Зеленского со своей бандой, которые наживаются на крови своего народа, я думаю, это действительно глупо», — подчеркнул Гагин.

Ранее Le Figaro писало, что немало украинцев, вначале конфликта отправившихся на фронт добровольцами, дезертировали, столкнувшись с военными реалиями.

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