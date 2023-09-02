Советник Пушилина высказался о сообщениях СМИ по поводу дезертирства в ВСУ
- РИА Новости
«Издание Le Figaro сетует о том, что тысячи украинцев стали дезертирами и о том, что моральный дух украинской нации пал и что украинцы не хотят воевать и правдами и неправдами пытаются покинуть страну, за любые деньги выехать, либо сказаться больными, либо другим способом уклониться от защиты интересов своей родины. Ну что ж, можно сказать, что украинцы правы», — сказал он РИА Новости.
Он отметил, что срок жизни обычного украинского обывателя, попавшего на фронт— «это часы». Связано это с тем, что украинцев не особенно активно обучают и оснащают для ведения боевых действий.
Также он подчеркнул, что украинцам на фронте «защищать особо нечего и некого».
«Защищать Зеленского со своей бандой, которые наживаются на крови своего народа, я думаю, это действительно глупо», — подчеркнул Гагин.
Ранее Le Figaro писало, что немало украинцев, вначале конфликта отправившихся на фронт добровольцами, дезертировали, столкнувшись с военными реалиями.