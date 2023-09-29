Пушилин: Киев наращивает силы на Краснолиманском и Сватовском направлениях
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Об этом проинформировал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём обращении, опубликованном в Telegram-канале.
Он отметил, что подразделения ВСУ увеличили свои возможности, в том числе в плане работы средств радиоэлектронной борьбы.
«Понимаем, что с этим делать. Каких-то серьёзных изменений в позициях противостоящих сторон не замечено», — заявил Пушилин.
Ранее глава ДНР сообщил, что российские военные улучшили свои позиции в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.