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Пушилин: Киев наращивает силы на Краснолиманском и Сватовском направлениях

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Командование украинской армии начало наращивать силы на Краснолиманском и Сватовском направлениях в зоне спецоперации.
Пушилин: Киев наращивает силы на Краснолиманском и Сватовском направлениях
  • © РИА Новости / Сергей Батурин

Об этом проинформировал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он отметил, что подразделения ВСУ увеличили свои возможности, в том числе в плане работы средств радиоэлектронной борьбы.

«Понимаем, что с этим делать. Каких-то серьёзных изменений в позициях противостоящих сторон не замечено», — заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что российские военные улучшили свои позиции в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

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