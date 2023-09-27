Пушилин: ВС России улучшили позиции в районе Серебрянского лесничества

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы России улучшили свои позиции в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

Об этом Пушилин сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Пушилин рассказал о попытках украинской армии проводить разведку боем в районе населённых пунктов Торское, Невское и Ямполь.

По его словам, все попытки пресечены, ВСУ частично уничтожены и частично отброшены назад.

«С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества», — резюмировал он.

До этого глава ДНР сообщал, что российские военные продвинулись в направлении Орехово-Васильевки и Берховки.