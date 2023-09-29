Российские бойцы показали, как «встречают» противника в Херсонской области
- РИА Новости
Он опубликовал видео с левобережья в Херсонской области, где оборону держат бойцы группировки «Днепр». Чтобы противнику было «интереснее», готовят для него ещё и ложные позиции.
Боец с позывным Гагарин рассказал, что «в лобовую они здесь не смогут пройти».
«Днём они прекрасно понимают, что ничего у них не выйдет, потому что этот берег на замке», — сказал он.
Как подмечают бойцы ВС России, «не каждый вэсэушник доплывёт до середины Днепра».
Ранее военкор RT Валентин Горшенин пообщался с российскими бойцами, и они рассказали ему о попытках украинских военных прорваться на левобережье Днепра.