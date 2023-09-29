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Российские бойцы показали, как «встречают» противника в Херсонской области

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Украинские военные пытаются попасть на левый берег Днепра, но попадают только единицы в виде исключения, и то лишь в колючую проволоку и под огонь арты с миномётами, сообщил военкор RT Филипп Прокудин.
Российские бойцы показали, как «встречают» противника в Херсонской области
  • РИА Новости

Он опубликовал видео с левобережья в Херсонской области, где оборону держат бойцы группировки «Днепр». Чтобы противнику было «интереснее», готовят для него ещё и ложные позиции.

Боец с позывным Гагарин рассказал, что «в лобовую они здесь не смогут пройти».

«Днём они прекрасно понимают, что ничего у них не выйдет, потому что этот берег на замке», — сказал он.

Как подмечают бойцы ВС России, «не каждый вэсэушник доплывёт до середины Днепра».

Ранее военкор RT Валентин Горшенин пообщался с российскими бойцами, и они рассказали ему о попытках украинских военных прорваться на левобережье Днепра.

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