Военкор RT рассказал о попытках ВСУ прорваться на левобережье Днепра

Военкор RT Валентин Горшенин пообщался с российскими бойцами, и они рассказали ему о попытках украинских военных прорваться на левобережье Днепра.

Главная задача военных из пункта управления боем в Новой Каховке — удержание левобережья Днепра и отработка по противнику, который пытается прорваться на наши позиции. Здесь по ВСУ работают беспилотники, а также танки с закрытых позиций и миномёты, FPV-дроны иногда применяются «роем».

Украинские военные постоянно пытаются переправиться на левобережье, порой на кустарных плавсредствах, прощупывают слабые места ВС России, но их попытки пресекаются.

Как рассказал один из бойцов ВС России, после таких зачисток российские военные трофеят натовское вооружение.

«Один боец на гребной лодке на вёслах пытается с какой-то поставленной задачей перебраться на нашу сторону. По нему наносится дроном со сбросом поражение — лодка повреждена, он еле ноги унёс. Человек на трезвую голову крокодилу в пасть, в данном случае к медведю, не полезет. Они просто идут на верную гибель», — добавил он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные взяли в плен восемь бойцов ВСУ на левобережье области.