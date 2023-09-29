Указ: украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам
- AFP
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что украинцы смогут въезжать в Россию без оформления виз по внутреннему или заграничному украинскому паспорту, дипломатическому или служебному паспорту, а также на основании удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.
Ранее в МИД России заявили, что российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима.