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Указ: украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать на территорию России без виз по внутренним паспортам, в том числе истёкшим.
Указ: украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам
  • AFP

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Уточняется, что украинцы смогут въезжать в Россию без оформления виз по внутреннему или заграничному украинскому паспорту, дипломатическому или служебному паспорту, а также на основании удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима.

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