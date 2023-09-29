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Экс-разведчик Риттер: встреча Столтенберга и Зеленского приблизила конец Украины

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что встреча генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского приблизила конец украинской нации.
Экс-разведчик Риттер: встреча Столтенберга и Зеленского приблизила конец Украины
  • Gettyimages.ru

Такое мнение Риттер высказал в своей соцсети X (ранее Twitter).

Он напомнил, что в Киеве Зеленский встретился со Столтенбергом и министрами обороны Франции и Великобритании Себастьяном Лекорню и Грантом Шэппсом. 

«Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась», — говорится в сообщении.

Риттер высказал мнение, что по итогам этой встречи можно сделать вывод, что настал конец современной украинской нации.

«Жаль украинский народ», — заключил он.

Ранее Риттер посоветовал Зеленскому добровольно уйти в отставку и убежать с Украины.

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