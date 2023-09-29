Экс-разведчик Риттер: встреча Столтенберга и Зеленского приблизила конец Украины
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Такое мнение Риттер высказал в своей соцсети X (ранее Twitter).
Он напомнил, что в Киеве Зеленский встретился со Столтенбергом и министрами обороны Франции и Великобритании Себастьяном Лекорню и Грантом Шэппсом.
«Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась», — говорится в сообщении.
Риттер высказал мнение, что по итогам этой встречи можно сделать вывод, что настал конец современной украинской нации.
«Жаль украинский народ», — заключил он.
Ранее Риттер посоветовал Зеленскому добровольно уйти в отставку и убежать с Украины.