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Профсоюз работников образования Литвы начал бессрочную забастовку

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Профсоюз работников образования Литвы (LŠDPS) начал в пятницу, 29 сентября, бессрочную забастовку.
Профсоюз работников образования Литвы начал бессрочную забастовку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Литва.

Отмечается, что в акции примут участие педагоги из всех регионов Литвы.

Участники акции начали марш в Вильнюс к зданию правительства. Ожидается, что учителя из самых отдалённых литовских регионов дойдут до столицы в течение нескольких недель.

Как рассказал глава LŠDPS Андрюс Навицкас, забастовка может продлиться около месяца, в ней участвуют около 3 тыс. педагогов.

Ранее супруг главы Министерства финансов Литвы Аудрюс Скайстис назвал бастующих учителей «бройлерами» и «нытиками».

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