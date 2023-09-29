Профсоюз работников образования Литвы начал бессрочную забастовку

Профсоюз работников образования Литвы (LŠDPS) начал в пятницу, 29 сентября, бессрочную забастовку.

Об этом сообщает Sputnik Литва.

Отмечается, что в акции примут участие педагоги из всех регионов Литвы.

Участники акции начали марш в Вильнюс к зданию правительства. Ожидается, что учителя из самых отдалённых литовских регионов дойдут до столицы в течение нескольких недель.

Как рассказал глава LŠDPS Андрюс Навицкас, забастовка может продлиться около месяца, в ней участвуют около 3 тыс. педагогов.

Ранее супруг главы Министерства финансов Литвы Аудрюс Скайстис назвал бастующих учителей «бройлерами» и «нытиками».