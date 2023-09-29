Профсоюз работников образования Литвы начал бессрочную забастовку
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Об этом сообщает Sputnik Литва.
Отмечается, что в акции примут участие педагоги из всех регионов Литвы.
Участники акции начали марш в Вильнюс к зданию правительства. Ожидается, что учителя из самых отдалённых литовских регионов дойдут до столицы в течение нескольких недель.
Как рассказал глава LŠDPS Андрюс Навицкас, забастовка может продлиться около месяца, в ней участвуют около 3 тыс. педагогов.
Ранее супруг главы Министерства финансов Литвы Аудрюс Скайстис назвал бастующих учителей «бройлерами» и «нытиками».