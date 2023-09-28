Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к запуску переговорного процесса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Россия и Украина готовы к запуску переговорного процесса.

Об этом казахстанский лидер сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам», — цитирует его РИА Новости.

При этом, добавил Токаев, пока непонятно, на какой платформе и уровне пройдут переговоры между сторонами.

Токаев подчеркнул, что Казахстан поддерживает любые мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что у дипломатического решения конфликта на Украине нет альтернативы.