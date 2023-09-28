Узнать больше

Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к запуску переговорного процесса

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Россия и Украина готовы к запуску переговорного процесса.
Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к запуску переговорного процесса
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Об этом казахстанский лидер сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам», — цитирует его РИА Новости.

При этом, добавил Токаев, пока непонятно, на какой платформе и уровне пройдут переговоры между сторонами.

Токаев подчеркнул, что Казахстан поддерживает любые мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что у дипломатического решения конфликта на Украине нет альтернативы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить