Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к запуску переговорного процесса
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Об этом казахстанский лидер сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам», — цитирует его РИА Новости.
При этом, добавил Токаев, пока непонятно, на какой платформе и уровне пройдут переговоры между сторонами.
Токаев подчеркнул, что Казахстан поддерживает любые мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что у дипломатического решения конфликта на Украине нет альтернативы.