Глава МИД Белоруссии заявил о необходимости дипломатического решения на Украине

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что у дипломатического решения конфликта на Украине нет альтернативы.

«Мы все понимаем, что нет альтернативы политическому и дипломатическому решению этого конфликта», — сказал Алейник в интервью Associated Press.

Отмечается, что министр обвинил Украину в провале переговоров с Россией.

Ранее Алейник на выступлении на Генассамблее ООН заявил, что западные страны отправкой оружия Украине демонстрируют настрой на продолжение боевых действий «до последнего украинца».