Глава МИД Белоруссии заявил о необходимости дипломатического решения на Украине
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«Мы все понимаем, что нет альтернативы политическому и дипломатическому решению этого конфликта», — сказал Алейник в интервью Associated Press.
Отмечается, что министр обвинил Украину в провале переговоров с Россией.
Ранее Алейник на выступлении на Генассамблее ООН заявил, что западные страны отправкой оружия Украине демонстрируют настрой на продолжение боевых действий «до последнего украинца».