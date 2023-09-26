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Глава МИД Белоруссии заявил о необходимости дипломатического решения на Украине

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Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что у дипломатического решения конфликта на Украине нет альтернативы.
Глава МИД Белоруссии заявил о необходимости дипломатического решения на Украине
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы все понимаем, что нет альтернативы политическому и дипломатическому решению этого конфликта», — сказал Алейник в интервью Associated Press.

Отмечается, что министр обвинил Украину в провале переговоров с Россией.

Ранее Алейник на выступлении на Генассамблее ООН заявил, что западные страны отправкой оружия Украине демонстрируют настрой на продолжение боевых действий «до последнего украинца».

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