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В Баку заявили о начале регистрации армян Карабаха для определения их юрстатуса

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Азербайджанские власти начали регистрацию армян, которые живут в Нагорном Карабахе, для того чтобы определить их юридический статус.
В Баку заявили о начале регистрации армян Карабаха для определения их юрстатуса
  • AFP
  • © ALAIN JOCARD

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сообщается, что группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе даны распоряжения для обеспечения реинтеграции армянского населения этого региона.

«В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе», — говорится в заявлении.

Ранее президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

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