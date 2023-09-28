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В ЛНР вынесли приговоры бойцам ВСУ за обстрел домов и убийство мирного жителя

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Суд Луганской Народной Республики вынес приговор трём украинским военнослужащим, которые обстреляли жилые дома из гранатомёта, а один из них убил мирного жителя Северодонецка.
В ЛНР вынесли приговоры бойцам ВСУ за обстрел домов и убийство мирного жителя
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры.

Сообщается, что военнослужащий 115-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Довгошей признан виновным и приговорён к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство безоружного мирного жителя Северодонецка. Он выстрелил в мужчину из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7.

Боец 119-го батальона 111-й бригады теробороны ВСУ Виктор Баранов выстрелил из подствольного гранатомёта ГП-25 в многоквартирный жилой дом Северодонецка. При детонации гранаты и разлёте её осколков пострадали жильё и имущество пожилой женщины. За это его приговорили к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также солдат 54-й отдельной мехбригады украинской армии Максим Дворниченко приговорён к 14 годам тюрьмы строгого режима за то, что он произвёл из закреплённого на автомате подствольного гранатомёта ГП-25 выстрел в сторону многоквартирного жилого дома в Северодонецке. В результате осколки повредили остекление одной из квартир, а жилью причинён значительный ущерб.

Ранее сообщалось, что суд ДНР приговорил старшину ВСУ Виталия Катранича к 24 годам исправительной колонии строгого режима за убийство мирного жителя Мариуполя.

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