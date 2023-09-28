Силуанов: обеспечение победы России является основным приоритетом для бюджета
- РИА Новости
Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов в рамках пленарной сессии Международного финансового форума.
По его словам, в структуре бюджета видно, что основной упор делается на обеспечение фронта всем, что нужно для победы в спецоперации на Украине.
«Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет», — цитирует ТАСС Силуанова.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал необходимым повышение в России расходов на оборону.