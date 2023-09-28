Узнать больше

Силуанов: обеспечение победы России является основным приоритетом для бюджета

Короткая ссылка
Основным приоритетом для бюджета страны является обеспечение российской армии всем необходимым для победы на фронте.
Силуанов: обеспечение победы России является основным приоритетом для бюджета
  • РИА Новости

Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов в рамках пленарной сессии Международного финансового форума.

По его словам, в структуре бюджета видно, что основной упор делается на обеспечение фронта всем, что нужно для победы в спецоперации на Украине.

«Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет», — цитирует ТАСС Силуанова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал необходимым повышение в России расходов на оборону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить