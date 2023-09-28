Силуанов: обеспечение победы России является основным приоритетом для бюджета

Основным приоритетом для бюджета страны является обеспечение российской армии всем необходимым для победы на фронте.

Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов в рамках пленарной сессии Международного финансового форума.

По его словам, в структуре бюджета видно, что основной упор делается на обеспечение фронта всем, что нужно для победы в спецоперации на Украине.

«Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет», — цитирует ТАСС Силуанова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал необходимым повышение в России расходов на оборону.