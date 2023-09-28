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Песков назвал необходимым повышение в России расходов на оборону

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал необходимым повышение в России расходов на оборону.
Песков назвал необходимым повышение в России расходов на оборону
  • РИА Новости

Он прокомментировал соответствующий вопрос журналистов.

«Здесь очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живём в состоянии гибридной войны», — сказал Песков, объяснив, что гибридная война развёрнута против России.

По его словам, это требует высоких расходов.

Ранее глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в течение двух лет страна увеличила в 20 раз расходы на развитие военной инфраструктуры.

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