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Литва заявила об увеличении расходов на инфраструктуру армии в 20 раз

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Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в течение двух лет страна увеличила в 20 раз расходы на развитие военной инфраструктуры.
Литва заявила об увеличении расходов на инфраструктуру армии в 20 раз
  • Gettyimages.ru
  • © Yauhen Yerchak/SOPA Images/LightRocket

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью агентству BNS.

«В течение двух лет благодаря росту выделяемых ассигнований мы увеличили расходы на проекты развития военной инфраструктуры в 20 раз», — сказал он.

Вместе с этим он заявил о серьёзном росте расходов на покупку оружия и боеприпасов. По словам министра, траты по этим статьям возросли в три раза.

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