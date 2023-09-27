Литва заявила об увеличении расходов на инфраструктуру армии в 20 раз
- Gettyimages.ru
- © Yauhen Yerchak/SOPA Images/LightRocket
Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью агентству BNS.
«В течение двух лет благодаря росту выделяемых ассигнований мы увеличили расходы на проекты развития военной инфраструктуры в 20 раз», — сказал он.
Вместе с этим он заявил о серьёзном росте расходов на покупку оружия и боеприпасов. По словам министра, траты по этим статьям возросли в три раза.
Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Польша несёт «самое тяжёлое бремя» поддержки Украины среди всех западных стран.