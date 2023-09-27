Литва заявила об увеличении расходов на инфраструктуру армии в 20 раз

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в течение двух лет страна увеличила в 20 раз расходы на развитие военной инфраструктуры.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью агентству BNS.

«В течение двух лет благодаря росту выделяемых ассигнований мы увеличили расходы на проекты развития военной инфраструктуры в 20 раз», — сказал он.

Вместе с этим он заявил о серьёзном росте расходов на покупку оружия и боеприпасов. По словам министра, траты по этим статьям возросли в три раза.

Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Польша несёт «самое тяжёлое бремя» поддержки Украины среди всех западных стран.